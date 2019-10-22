В центре Киева при взрыве погибли люди: первые фото, видео и подробности

Во вторник, 22 октября, в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого, предварительно, погибли двое человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" с места событий.

"Серьезный взрыв только произошел в центре города - по предварительной информации на улице Пушкинский результате взрыва погибли два человека", - пишет "Киев оперативный", публикуя видео с места смертельного инцидента.

Взрыв на Пушкинской.jpg 1 / 1 Взрыв на Пушкинской.jpg 1 / 1 Взрыв на Пушкинской.jpg 1 / 1 Взрыв на Пушкинской.jpg 1 / 1 Взрыв на Пушкинской.jpg 24 канал 1 / 1 Взрыв на Пушкинской.jpg 1 / 1

По некоторым данным, на месте ЧП сдетонировала граната. Как сообщает dtp.kiev.ua в Instagram, в результате ЧП два мужчины погибли, а девушка получила ранения. Известно, что взрыв случился совершенно случайно.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина устроил смертельное ЧП после ссоры с женой, взорвав гранату, в результате чего сам погиб. Напомним, следственно-оперативная группа установила, что взрыв произошел на кухне, когда в помещении находились погибшие.

Также ранее в полиции рассказали подробности смертельного взрыва в жилой многоэтажке Киева.