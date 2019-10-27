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Страшная болезнь победила: стало известно о смерти молодого бойца ВСУ, фото

воскресенье, 27 октября 2019, 11:01
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В субботу, 26 октября, в военном госпитале в Днепре умер от страшной болезни боец ООС Безруков Андрей.

Об этом сообщает советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

26-летний Андрей Владимирович боролся с онкологическим заболеванием. Однако болезнь оказалась сильнее его.

Безруков служил в ВСУ на Донбассе и был солдатом 74 ОРБ. Он сам родом из города Запорожье.

Пока информации о месте и дате захоронения нет. Губа пообещала написать позже на своей странице в Facebook. Также она выразила соболезнования семье и собратьям.

Как ранее сообщал "Апостроф", в госпитале Львова 15 октября умер украинский военнослужащий Александр Воробей, получивший ранение на Донбассе 27 сентября.

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