Тело обнаружили в кустах: в Херсоне загадочно погибла молодая женщина, фото

В субботу, 26 октября, в Херсоне возле одной из многоэтажек было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области

О жуткой находке сообщил полиции оператор охранной фирмы. Тело было найдено в кустах возле многоэтажки неподалеку от междугородного автовокзала.

По данному факту открыто криминальное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

"На месте работают следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и областного главка. Устанавливаются личность погибшей и возможные свидетели происшествия. Проводятся первоочередные следственно-розыскные мероприятия по установлению преступника", – говорится в сообщении полиции.

Как ранее сообщал "Апостроф", стали известны новые подробности жестокого убийства 44-летней предпринимательницы Елены Лисовой под Киевом.