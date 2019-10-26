Перерезали горло и закопали: всплыли жуткие детали убийства пропавшей женщины под Киевом

Стали известны новые подробности жестокого убийства 44-летней Елены Лисовой под Киевом.

Об этом сообщает издание Obozrevatel.

15 октября женщине позвонил мужчина, представился знакомым и сказал, что даже был у них на свадьбе 23 года назад. Он предложил приехать к нему в Бориспольский район, мол, есть объект, хотел договориться о ремонте. Елена согласилась на предложение, не подозревая, что там находится и ее бывший муж.

"Если бы она знала, что там будет ее бывший муж, она бы не поехала. Они после развода не общались, даже старший сын не хотел его знать. Все ведь происходило на его глазах, и скандалы и развод. Лена его правильно воспитывала, он даже ей на стройках помогал еще в школе, мусор строительный с другом выносил, копейку так зарабатывали", – рассказала подруга убитой.

Утром женщина завезла сына в садик и на своем авто выехала за Киев. Там ее встретил мужчина и ее бывший супруг. Они отобрали сумку, телефон и начали ее избивать, затем надели наручники и повезли в лес. У Лены оказался второй телефон, с которого она успела отправить СМС крестной младшего сына. В ней она сообщила, что ее схватил бывший, она в наручниках находится в машине.

Как рассказали в полиции, мужчины вывезли ее в лес и стали жестоко бить, а затем перерезали горло и закопали в яме. Машину они спрятали в селе в Киевской области. Полиция нашла в авто биту и лопату. А в гараже бывшего мужа обнаружили вещи убитой.

По данным правоохранителей, Елену убили ради наживы. Друзья и родные погибшей не могут объяснить, почему бывший муж так поступил.

"Это какая-то ненависть. То, что ей в жизни все удалось, есть жилье, автомобиль, работа. Но так Лена и пахала всю жизнь, буквально рвала зубами работу. Мы до последнего надеялись, что они прятали ее ради того, чтобы выманить деньги у сына. Но зачем они ее убили, в чем логика? Они ее буквально забивали в лесу!", – рассказала подруга.

Младший сын Лены, 5-летний Никита находится под опекой крестной. Старшему сыну 22 года, возможно, он оформит опекунство над своим братом.

Сейчас обоих подозреваемых – 44-летнего бывшего мужа Елены Олега, и его 55-летнего подельника – суд арестовал на два месяца без права внесения залога. Им приписывают статью 146 похищение человека и статью 115 умышленное убийство.

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