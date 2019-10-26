RU  UA  EN

суббота, 26 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 октября

18:12
Перерезали горло и закопали: всплыли жуткие детали убийства пропавшей женщины под Киевом
18:04
Названа победительница конкурса "Мисс Земля 2019": заняла ли призовое место украинка
17:25
В Киеве накануне Хэллоуина прошел парад зомби: эксклюзивные фото
16:54
Ударят морозы и пойдет снег: синоптик дал детальный прогноз погоды на ноябрь
16:39
Похудевшая Адель поразила поклонников своей внешностью: фото
16:11
Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что он собирается делать
15:35
В ГПУ дали неожиданный прогноз по делу "ПриватБанка"
14:58
Десятки убитых и раненых: появись данные о крупных потерях боевиков ЛДНР в октябре
14:33
Суд принял решение по заммэру Днепра, подозреваемому в хищениях
14:11
У тебя оружие забрать? Зеленский жестко поговорил с бойцом ООС на Донбассе, видео
14:02
Настя Каменских в бикини устроила сексуальные танцы на пляже: видео
13:30
Никак не уходит: сеть взорвалась забавными фотожабами из-за тумана в Киеве
Все новости

Перерезали горло и закопали: всплыли жуткие детали убийства пропавшей женщины под Киевом

суббота, 26 октября 2019, 18:12
переглянути новину українською

Стали известны новые подробности жестокого убийства 44-летней Елены Лисовой под Киевом.

Об этом сообщает издание Obozrevatel.

15 октября женщине позвонил мужчина, представился знакомым и сказал, что даже был у них на свадьбе 23 года назад. Он предложил приехать к нему в Бориспольский район, мол, есть объект, хотел договориться о ремонте. Елена согласилась на предложение, не подозревая, что там находится и ее бывший муж.

"Если бы она знала, что там будет ее бывший муж, она бы не поехала. Они после развода не общались, даже старший сын не хотел его знать. Все ведь происходило на его глазах, и скандалы и развод. Лена его правильно воспитывала, он даже ей на стройках помогал еще в школе, мусор строительный с другом выносил, копейку так зарабатывали", – рассказала подруга убитой.

Утром женщина завезла сына в садик и на своем авто выехала за Киев. Там ее встретил мужчина и ее бывший супруг. Они отобрали сумку, телефон и начали ее избивать, затем надели наручники и повезли в лес. У Лены оказался второй телефон, с которого она успела отправить СМС крестной младшего сына. В ней она сообщила, что ее схватил бывший, она в наручниках находится в машине.

Как рассказали в полиции, мужчины вывезли ее в лес и стали жестоко бить, а затем перерезали горло и закопали в яме. Машину они спрятали в селе в Киевской области. Полиция нашла в авто биту и лопату. А в гараже бывшего мужа обнаружили вещи убитой.

По данным правоохранителей, Елену убили ради наживы. Друзья и родные погибшей не могут объяснить, почему бывший муж так поступил.

"Это какая-то ненависть. То, что ей в жизни все удалось, есть жилье, автомобиль, работа. Но так Лена и пахала всю жизнь, буквально рвала зубами работу. Мы до последнего надеялись, что они прятали ее ради того, чтобы выманить деньги у сына. Но зачем они ее убили, в чем логика? Они ее буквально забивали в лесу!", – рассказала подруга.

Младший сын Лены, 5-летний Никита находится под опекой крестной. Старшему сыну 22 года, возможно, он оформит опекунство над своим братом.

Сейчас обоих подозреваемых – 44-летнего бывшего мужа Елены Олега, и его 55-летнего подельника – суд арестовал на два месяца без права внесения залога. Им приписывают статью 146 похищение человека и статью 115 умышленное убийство.

Как сообщал "Апостроф", в Кицмани Черновицкой области произошло жуткое убийство - в колодце обнаружили тела женщины и ее дочери.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: