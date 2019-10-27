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В Киеве в жутком ДТП разорвало мотоцикл: фото и видео с места

воскресенье, 27 октября 2019, 08:28
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В субботу, 26 октября, вечером в Шевченковском районе Киева в страшном ДТП разорвало мотоцикл, пострадали два человека.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Авария случилась около 19:00 по адресу улица Юрия Ильенко, 52а, столкнулись Renault Scenic, Daewoo и байк Yamaha.

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По словам водителя Renault, мотоциклист нарушил правила дорожного движения, проехав на красный свет, в результате чего и произошла авария. После мощного удара у мотоцикла оторвало колесо, а после этого он зацепил еще Daewoo.

Отмечается, что на мотоцикле ехали два парня. Они оба получили травмы и были госпитализированы в больницу.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются подробности ДТП.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Гостомельской трассе в Киеве столкнулись мотоцикл и Volkswagen Golf, погибла женщина-байкер.

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