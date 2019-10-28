Еще четыре участка: на Донбассе готовят новое разведение сил

После разведения сил в Петровском и Золотом, аналогичные мероприятия будут проводить в районе Богдановки и еще на четырех участках и вдоль всей линии разграничения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на письменный ответ командующего Операции объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко изданию "Радио Свобода".

"Предварительно определено еще дополнительно четыре участка, на которых возможно разведение сторон, но решения по ним пока еще трехсторонней контактной группой в Минске не принимали... Разведение начнется на участках в районе Богдановки и Золотого, дальше - еще на четырех участках и после того вдоль всей линии разграничения", - говорится в ответе.

При этом, главным условием для разведения вдоль всей линии разграничения является окончательное прекращение огня. Сам процесс отвода будет занимать 30 суток и начнется, когда в течение 7 дней будет сохраняться режим тишины.

Всего в штабе ООС выделяют около 30 населенных пунктов, где должны провести разведения.

Отмечается, что на непосредственный отвод сил и средств дается трое суток. Отвод должен происходить на расстояние около 2 километров.

Кто будет осуществлять контроль за отводом вооруженных формирований России, кроме СММ ОБСЕ, пока еще неизвестно.

Подробнее о том, что означает разведение сил, читайте в материале "Апострофа": Разведение сил под Луганском: чем это грозит Украине.