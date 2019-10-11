Риск без страховки: что происходит с разведением сил на Донбассе

Разведение сил и средств на участке фронта в населенных пунктах Петровское и Золотое, которое было запланировано на 7 октября, сорвалось. Причина банальная – боевики не смогли выдержать необходимые 7 дней полной тишины. В пятницу, 11 октября, очередная попытка разведения войск со стороны ЛДНР (запуск их сигнальных ракет остается без ответа) также не увенчалась успехом. В отсутствии прогресса по этому вопросу в ЛДНР и России обвинили Украину. Украинский штаб ООС при этом заявляет о систематическом продолжении обстрелов с противоположной стороны.

Но от идеи разведения сил не отказались: представители Трехсторонней контактной группы в Минске 15 октября снова намерены обсудить процедуру разведения войск в Золотом и Петровском. А это значит, что все те риски, которыми будет сопровождаться отступление ВСУ остаются актуальными. Какие позиции намерена оставить украинская армия, и, самое главное, есть ли гарантии, что террористы после одного шага назад не сделают два шага вперед, разбирался "Апостроф".

Куда отойдут стороны

О разведении сил и средств на трех участках фронта: Станица Луганская, Золотое и Петровское Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась еще в сентябре 2016 года. Договор был подкреплен рамочным соглашением, который от Украины подписал Леонид Кучма, от РФ - Борис Грызлов, от ОБСЕ - посол Мартин Сайдик, а от боевиков - Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Однако за три года стороны конфликта так и не смогли отвести свои войска: ВСУ констатировали, что боевики не прекращают обстрелы позиций украинской армии, а террористы, в свою очередь, обвиняли в срыве договоренностей Киев.

"Дубль два" решила сделать новая власть. Разведение сил и средств в Станице Луганской состоялось в конце июня, и теперь на очереди - Петровское и Золотое. Впрочем, несмотря на то обстоятельство, что разводить силы в этих населенных пунктах договорились еще 3 года назад, местные жители запаниковали, а в Золотом даже вышли на акцию протеста. Люди опасаются, что после того, как ВСУ оставят свои позиции, в населенные пункты зайдут боевики.

Но если выдержать 7 дней тишины все же удастся, то ВСУ отойдут от своих позиций вглубь территории свободной Украины на 1 километр. Ближе к границе с РФ, теоретически, должны отойти и боевики. Таким образом, между сторонами конфликта будет буферная зона шириной в 2 километра. Чтобы доставать друг друга из артиллерии этого вполне достаточно, но эффективно применять стрелковое оружие уже не выйдет.

Официальной карты, где именно пройдет новая линия разграничения в Золотом и Петровском, ни Генштаб, ни Минобороны не предоставляют, но, по словам замглавы Нацполиции Вадима Трояна, в буферной зоне, например, в Золотом, окажется 122 дома, которые сейчас под контролем ВСУ.

Когда, а точнее - если разведение сил и средств в Петровском и Золотом все же состоится, аналогичных действий стоит ожидать по всей линии фронта. Об этом еще в сентябре заявлял командующий ООС Владимир Кравченко, а позже - и глава МИДа Вадим Пристайко.

Опять же, какие именно населенные пункты должны оставить боевики, а какие - ВСУ, официально не сообщается. Однако начальник Генштаба Руслан Хомчак отмечал в СМИ, что это будет линия фронта образца 2016 года. Таким образом, украинской армии, очевидно, придется покинуть территорию промзоны в Авдеевке, позиции в районе Светлодарской дуги, высоту "Дерзкая" в окрестностях Мариуполя. "Серыми" могут стать также населенные пункты Широкино, Луганское, Гранитное, Пески, Павлополь, Опытное. Частично "серыми" станут Талаковка, Бердянское, Зайцево, Старогнатовка.

Впрочем, освободить оккупированные населенные пункты должны и боевики.

Освободить оккупированные населенные пункты должны и боевики Фото: Getty Images

"Мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично - из Донецка, из Сокольников - из тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ", - заявил в интервью СМИ заместитель командующего ООС генерал-майор Богдан Бондарь.

Если в ближайшем времени хотя бы часть Донецка, действительно, перестанет быть оккупированной, это, конечно, успех. Но отойдут ли боевики? А если и отойдут, то где гарантии, что не вернутся обратно на свои старые позиции или того хуже – займут позиции ВСУ?

Есть ли гарантии?

Верификацию разведения сил и средств осуществляет СММ ОБСЕ. В теории, сама процедура наблюдения СММ ОБСЕ за процессом разведения сил, является гарантией того, что боевики выполнят договоренности.

Что это за процедура? Она была описана еще в рамочном соглашении 2016 года, которое упоминалось выше. Итак, условием для разведения должны стать 7 суток тишины, которые подтверждают ОБСЕ. Параллельно с этим происходит трехстороннее географическое согласование (Украина, боевики и ОБСЕ) конкретных участков фронта, на которых должно состояться разведение сил. При этом ВСУ и боевики обязаны предоставить ОБСЕ всю информацию о нахождении сил и средств на каждом из согласованных участков, а также информацию о предлагаемом местонахождении сил и средств после завершения разведения.

В день самого разведения сил, патрули ОБСЕ выезжают на позиции ВСУ и боевиков для мониторинга, чтобы процесс стартовал абсолютно синхронно и зеркально. Например, в Станице Луганской стороны запускали сигнальные ракеты как подтверждение готовности отводить войска и технику одновременно.

Что же касается временных рамок, то после начала разведения сил и средств, весь процесс должен завершиться в течение трех суток.

Как видим, процедура достаточно подробная и исключает ситуацию одностороннего отведения сил. Но это в теории, а на практике - боевики методично не допускают наблюдателей миссии к мониторингу участков разведения. Например, в отчете СММ ОБСЕ от 6 октября сказано, что на блокпосте в районе северных окраин Петровского террористы не пропустили патруль наблюдателей, ссылаясь на работу снайпера и инженерные работы по разминированию. Не пустили наблюдателей и 7 октября под похожим предлогом.

А это ведь еще не было разведения сил в Петровском и Золотом. Но предположим, что оно все же состоится. Как проконтролировать, вернутся боевики на позиции или нет?

В ОБСЕ обещают, что будут за этим внимательно следить.

В ОБСЕ обещают, что будут внимательно следить процессом разведения сил Фото: Getty Images

"Мы готовы осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств путем патрулирования. Кроме того, СММ ОБСЕ также будет вести дистанционное наблюдение с помощью камер и БПЛА по обе стороны линии соприкосновения", - рассказали "Апострофу" в пресс-службе миссии.

И если СММ ОБСЕ зафиксирует на участке разведения сил нарушение режима прекращения огня, "процесс разведения сил и средств может быть приостановлен, а силы и средства - возвращены на исходные позиции", - отмечается в тексте рамочного соглашения.

Да и украинская власть утверждает, что ВСУ тут же вернутся на позиции, если что-то пойдет не так.

Но было бы это так просто…

Во-первых, власть не уточняет, что именно должно пойти не так, чтобы ВСУ вернулись на прежние позиции.

"Ведь когда убили четырех морских пехотинцев (в августе 2019 года под Павлополем, - "Апостроф") Зеленский сказал, что это попытка сорвать мир, но мы все равно будем соблюдать перемирие", - напомнил военный эксперт Алексей Арестович, комментируя ситуацию "Апострофу".

Во-вторых, украинское решение вернуть "в случае чего" ВСУ на позиции может натолкнуться на непонимание западных партнеров. Но если отбросить политическую составляющую, даже с военной точки зрения - это будет проблематично.

"Вспомните ситуацию в районе Авдеевки. Украинские войска в промзоне продвинулись на 450 метров, но чем это сопровождалось: какие интенсивные были бои и сколько было жертв, - поясняет "Апострофу" эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец. - Вернуться, конечно, всегда можно, но вопрос в том, какой ценой. В считанные часы это сделать будет невозможно. Все зависит от множества факторов: смотря где возвращаться, какими силами, при каких условиях, какими силами вернутся боевики и будут ли препятствовать возвращению ВСУ при необходимости. Наши войска оставляют уже обжитые, пристрелянные позиции. Это все оставляется, и выходят на новые позиции, которые по-новому нужно оборудовать".

Более того, если боевики решат вернуться на позиции, далеко не факт, что они это будут делать в открытую.

"В серую зону можно зайти, например, переодевшись гражданскими, создать там точки хранения оружия и боеприпасов. Если есть желание обострить ситуацию, можно придумать множество методов", - добавляет Машовец.

Впрочем, в планы РФ и ее марионеток на Донбассе, действительно, может не входить быстрое возвращение сил на старые позиции.

"Не думаю, что они ломанутся сразу же занимать прежние позиции, потому что в таком случае Путина поставят в сложное положение, и в Европе начнут задавать много вопросов", - отмечает Алексей Арестович.

Но это далеко не значит, что боевики будут просто мирно сидеть на новых позициях. Война то - гибридная.

"У России задача - не отвести войска, а добиться внутренних протестов в Украине на теме разведения войск. А для этого нужно, чтобы в Петровском или Золотом после разведения боевики убили, например, мирного жителя. В таком случае будут инспирированы внутренние протесты в Украине. В этой ситуации гарантировано заложена мина", - резюмировал Алексей Арестович.