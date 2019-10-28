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На Донбассе мощный взрыв прогремел в жилом доме: фото с места ЧП

понедельник, 28 октября 2019, 22:34
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Фото: пресс-служба полиции в Луганской области

В понедельник, 28 октября, в Приволье (Луганская область) произошел мощный взрыв в пятиэтажке, в результате чего один человек получил серьезные травмы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

"В результате взрыва произошло разрушение внутренней стены между квартирами 22 и 21. Владелец квартиры 1980 г.р. получил телесные повреждения в виде ожогов лица и рук, с которыми госпитализирован в больницу, где медики оказывают ему помощь", - написала она.

Взрыв на Донбассе 28.10.2019
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Взрыв на Донбассе 28.10.2019
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Взрыв на Донбассе 28.10.2019
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Взрыв на Донбассе 28.10.2019
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Уточняется, что среди жильцов дома пострадавших нет. Причиной взрыва, предварительно, стало то, что владелец квартиры №22 проводил ремонтные работы газовой печи, из-за чего и произошел взрыв бытового газа.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе прогремел взрыв в многоэтажке, в результате чего погибли два человека.

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