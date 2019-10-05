На Донбассе прогремел взрыв в многоэтажке: фото и подробности смертельного ЧП

В субботу, 5 октября, в прифронтовом городе Марьинка Донецкой области произошел смертельный взрыв в многоквартирном доме.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия, о которой правоохранителям сообщили местные жители, случилась около 15:20. В результате взрыва погибли два человека - мужчина и женщина. Их личности устанавливаются.

На месте работали следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы. Причины взрыва и обстоятельства выясняются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как ранее сообщал "Апостроф", 19 марта текущего года в киевской многоэтажке на Воскресенке прогремел взрыв. В результате ЧП пострадал мужчина, который находился в это время рядом.

Также утром 28 сентября на одном из предприятий города Сумы прогремел взрыв, в результате которого пострадали сотрудники.