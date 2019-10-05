На Донбассе прогремел взрыв в многоэтажке: фото и подробности смертельного ЧП

В субботу, 5 октября, в прифронтовом городе Марьинка Донецкой области произошел смертельный взрыв в многоквартирном доме.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Трагедия, о которой правоохранителям сообщили местные жители, случилась около 15:20. В результате взрыва погибли два человека - мужчина и женщина. Их личности устанавливаются.
На месте работали следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы. Причины взрыва и обстоятельства выясняются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как ранее сообщал "Апостроф", 19 марта текущего года в киевской многоэтажке на Воскресенке прогремел взрыв. В результате ЧП пострадал мужчина, который находился в это время рядом.
Также утром 28 сентября на одном из предприятий города Сумы прогремел взрыв, в результате которого пострадали сотрудники.