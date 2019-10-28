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На Прикарпатье бус с пассажирами попал в смертельное ДТП: опубликованы фото

понедельник, 28 октября 2019, 14:24
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Утром в понедельник, 28 октября, на трассе Стрый-Черновцы в Ивано-Франковской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Opel Astra: один человек погиб.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Курс".

Авария произошла между селами Креховичи и Раков, в Рожнятовском районе.

Водитель Opel Astra, женщина 1965 года рождения, погибла на месте аварии. Водитель микроавтобуса Volkswagen, 1969 года рождения и двое его детей, пассажиров, 2009 и 1997 годов рождения, были госпитализированы.

На месте работали спасатели и медики. Движение на участке трассы Н10 было затруднено, поскольку из-за ДТП была открыта только одна полоса.

Как ранее сообщал "Апостроф", вечером в воскресенье, 27 октября, в Киеве на перекрестке проспектов Ватутина и Маяковского столкнулись два автомобиля.

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