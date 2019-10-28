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В Киеве лихач устроил серьезное ДТП на перекрестке: фото и видео

понедельник, 28 октября 2019, 07:28
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Вечером в воскресенье, 27 октября, в Киеве на перекрестке проспектов Ватутина и Маяковского столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

ДТП произошло около 21:30. Столкнулись автомобили Honda и Mercedes, три человека получили серьезные травмы. Прибывшие на место члены ГО "Автопатруль Майдан" рассказали, что были травмированы водители обоих автомобилей и пассажирка Honda. У последней была рваная рана руки. Все пострадавшие госпитализированы.

По словам свидетелей, Mercedes двигался на большой скорости по проспекту Генерала Ватутина и не пропустил Honda, которая пересекала перекресток в сторону бульвара Перова.

От сильного удара водитель Mercedes потерял управление, автомобиль развернуло, после чего он выехал на клумбу и остановился.

Как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 27 октября под Киевом вблизи Броварской окружной произошло ДТП с участием двух машин - Nissan и Skoda, в результате чего один из автомобилей перевернулся на крышу.

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