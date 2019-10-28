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Предлагал приятно провести время: в Киеве поймали опасного клофелинщика, фото

понедельник, 28 октября 2019, 00:10
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В Киеве правоохранители поймали клофелинщика, который предлагал потенциальным жертвам совместный отдых, после чего подсыпал им в напитки опасное вещество.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице на своей странице в Facebook.

Пользуясь беспомощным состоянием жертв, которые теряли сознание после употребления напитка, мужчина забирал у жертв мобильные телефоны, ювелирные изделия и деньги.

Отмечается, что одной из жертв стала 41-летняя киевлянка, которая после употребления напитков с мужчиной, с которым недавно познакомилась, потеряла сознание. После этого, придя в себя, женщина обнаружила отсутствие двух мобильных телефонов и банковских карт.

С подобными заявлениями в полицию обратились еще трое иностранцев. Они отметили, что на улице встретились с мужчиной, который предложил им продолжить знакомство в бане. Во время отдыха потеряли сознание, а после выяснилось, что их ограбили.

"Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение подозреваемого и задержали его возле квартиры. Им оказался 45-летний иностранец, который два месяца назад приехал в столицу и арендовал квартиру посуточно. Во время поверхностной проверки у правонарушителя обнаружили и изъяли гаджеты пострадавших и медицинский препарат, который он подливал своим жертвам", - заявил начальник Днепровского управления полиции столицы Александр Кузьмин.

В настоящее время запланированы экспертизы. Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом хозяин дома устроил "горячий" прием ворам, им пришлось очень быстро бежать.

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