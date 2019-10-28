Превращают детей в пушечное мясо: сеть ужаснули фото и видео из Крыма

В оккупированном Российской Федерацией Крыму не прекращаются милитаристские акции с детьми.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает пользователь под ником "RoksolanaToday&Крым25%", публикуя фото и видео, сделанные в Джанкое.

‏Акция с детьми состоялась в субботу, 26 октября.

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По словам участников мероприятия, дети занимались парашютно-десантной подготовкой и учились вести бой. Всех одели в военную форму.

Стоит отметить, что на акцию бурно отреагировали в сети.

"Ничего святого", "Превращают детей в пушечное мясо", "Сирия заждалась", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в "Артеке" в аннексированном Крыму российские оккупанты устроили шоу для детей, использовав сюжет трагедии в Беслане, которая произошла 15 лет назад.