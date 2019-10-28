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В Киеве насильник напал на 16-летнюю девушку: опубликованы фото и видео

понедельник, 28 октября 2019, 13:32
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В Киеве водитель такси задержал молодого человека, который пытался изнасиловать 16-летнюю девушку.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции столицы.

Так, в отделение полиции позвонила девушка и сообщила, что ее пытались изнасиловать. На место прибыла следственно-оперативная группа. Там были выявлены пострадавшая, задержанный молодой человек 19 лет и свидетель происшествия, который и остановил преступление.

Было установлено, что виновник зашел в кофейню, где работала девушка, и спросил у нее дорогу, как пройти к ближайшей стройплощадке. Она вышла с ним из кофейни, после чего тот набросился на нее. На крики девушки среагировал водитель такси, который был неподалеку.

Полицейские выяснили, что задержанный ранее уже был судим за грабеж. Ему грозит до 12 лет лишения свободы за покушение на изнасилование.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве правоохранители задержали 46-летнего мужчину, который напал на студентку у метро Житомирская с ножом и изнасиловал ее.

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