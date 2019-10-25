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В Киеве поймали опасного насильника, напавшего на студентку: фото с места ЧП

пятница, 25 октября 2019, 14:28
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В Киеве правоохранители задержали мужчину, который напал на студентку и изнасиловал ее.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечают, что девушку насильник заметил на улице около станции метро Житомирская и пошел за ней. Догнав ее, мужчина пригрозил ножом и пистолетом, забрал золотые украшения, а потом изнасиловал.

Студентка обратилась в полицию, а те начали розыск злоумышленника. Вскоре правоохранители задержали мужчину. Им оказался 46-летний киевлянин, ранее судимый за разбойное нападение и грабеж.

"Мы выяснили, что злоумышленник увидел девушку возле станции метро и пошел за ней следом. Как только студентка зашла в пустынное место на территории учебного заведения, мужчина пригрозил ей ножом, отобрал ювелирные изделия и изнасиловал. Также мы установили, что задержанный обоснованно подозревается в попытке ограбления на улице Стуса", - рассказал начальник отдела криминальной полиции Виталий Ясинский.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (Разбойное нападение), ч. 1 ст. 152 (Изнасилование), ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Апостроф", двое девушек стали жертвой группового изнасилования, согласившись на автомобильную прогулку в Одессу.

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