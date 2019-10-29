Напал неизвестный зверь: под Черниговом женщина погибла страшной смертью

В городе Семеновка Черниговской области 70-летняя женщина погибла страшной смертью - ей нанес жуткие ранения неизвестный зверь, после чего она скончалась в больнице.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты. ICTV".

Женщину со страшными травмами от укусов обнаружили на пороге дома местные жители. Ее госпитализировали, но через сутки пребывания в реанимации пенсионерка скончалась.

Отмечается, что не ясно, какой хищник нанес женщине такие ранения, что пугает местных жителей.

"Пятьдесят на пятьдесят. Больше допускают, что бродячая собака. Или волк. У нас же на территории еще и волки водятся. Есть подозрение, что это чья-то собака", - заявил участковый офицер полиции Сергей Бублик.

Кроме того, в городе ходят слухи, что расправиться с пенсионеркой могли свиньи.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Полтаве стая бездомных собак напала на женщину, она от укусов умерла в больнице.