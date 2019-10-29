Тебе здесь не жить: сеть взволновало сильное обращение к врагу на Донбассе

Пользователей интернета взволновало сильное обращение к боевикам ЛДНР и российским военным, которые их курируют на оккупированном Донбассе.

Соответствующий пост размещен на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Тебе здесь не жить. Поэтому ты нашпиговал мою землю железом и провел по моей стране свои линии разграничения. Из-за этого ты убиваешь моих людей, делаешь несчастными тысячи семей моих соотечественников…", - говорится в публикации

Отмечается, что боевикам на Донбассе не болят могилы в каждом селе, разрушенные дома и судьбы людей, затопленные шахты и начиненная снарядами земля.

"И когда опускаются руки, когда кажется, что война будет тянуться десятилетиями, снова будут гробы, черные платки, воронки от снарядов, блокпосты и контрольно-пропускные пункты, меня утешает одно: мы здесь будем всегда, а тебе здесь никогда не жить. Если ты вообще уцелеешь", - подчеркнули в посте.

Как сообщал "Апостроф", в октябре на востоке Украины в результате боевых действий погибло 18 российских наемников, еще 46 получили ранения.