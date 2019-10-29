RU  UA  EN

вторник, 29 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 октября

12:33
В каких областях Украины самые высокие зарплаты: появились интересные данные
07:59
Сколько денег нужно откладывать, чтобы накопить на пенсию: экономист назвал цифры

28 октября

18:16
В Украине заявили о росте средней зарплаты: где платят лучше всего
17:39
В США озвучили интересный прогноз курса гривни
17:05
Следствие о рейдерстве в банке "Украинский капитал": суд принял решение
16:12
Риск для инвестиций: экономист предупредил об опасности заявлений о реприватизации
14:14
Призрак финансового кризиса: в Украине оценили сценарий резкого обвала гривны
12:53
Глава Кабмина сделал важное уточнение о размере субсидий на коммуналку
10:20
Гривна продолжает падать: свежий курс валют от НБУ

27 октября

12:52
Волынец заявил о возможном закрытии шахт Донбасса из-за проблем с электроснабжением
12:10
Импортируя электроэнергию из РФ, власть "сдает" интересы Украины - Климпуш-Цинцадзе
12:01
Поправка Геруса, которая разрешила импорт электроэнергии из РФ, является государственным преступлением - Кучеренко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В доме экс-нардепа под Львовом начались обыски: первые подробности

вторник, 29 октября 2019, 11:43
переглянути новину українською

29 октября полиция пришла с обысками в дом бывшего нардепа Богдана Дубневича, который расположен в селе Зубра Львовской области.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на ZAXID.NET, обыски начались ранним утром.

По данным источников в правоохранительных органов, обыски проводились одновременно еще в нескольких зданиях, которые принадлежат Дубневичу.

Остается неизвестным, по какому из уголовных производств проводятся следственные действия.

Полиция отказывается от официальных комментариев. Также не комментирует ситуацию и сам Дубневич.

Напомним, что в девятый созыв Рады попал брат Дубневича - Богдан.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Генеральная прокуратура обратилась в Верховную Раду с представлением на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: