В доме экс-нардепа под Львовом начались обыски: первые подробности

29 октября полиция пришла с обысками в дом бывшего нардепа Богдана Дубневича, который расположен в селе Зубра Львовской области.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на ZAXID.NET, обыски начались ранним утром.

По данным источников в правоохранительных органов, обыски проводились одновременно еще в нескольких зданиях, которые принадлежат Дубневичу.

Остается неизвестным, по какому из уголовных производств проводятся следственные действия.

Полиция отказывается от официальных комментариев. Также не комментирует ситуацию и сам Дубневич.

Напомним, что в девятый созыв Рады попал брат Дубневича - Богдан.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Генеральная прокуратура обратилась в Верховную Раду с представлением на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича.