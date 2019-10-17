Нардепа Рады собираются привлечь к ответственности из-за хищений в "Укрзализныце"

Генеральная прокуратура обратилась в Верховную Раду с представлением на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

В сообщеннии пресс-службы имя политика не указано, однако, по информации источников "Интерфакс-Украина", речь идет именно о народном депутате из группы "За будущее" Ярославе Дубневиче.

Политика обвиняют в том, что будучи народным депутатом Украины предыдущего созыва и возглавляя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта, он вместе с сообщниками завладел средствами Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". По данным следствия, средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через "согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес Филиала, при этом народным депутатом неоднократно были использованы свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц".

"Досудебным расследованием... собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс грн", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно закону привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины, а также его задержание или избрании в отношении него меры пресечения не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады Украины. Поэтому Генеральный прокурор обратился с просьбой к парламенту дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности вышеупомянутого народного депутата.

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