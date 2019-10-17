RU  UA  EN

четверг, 17 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 октября

15:40
Нардепа Рады собираются привлечь к ответственности из-за хищений в "Укрзализныце"
15:29
Я всегда пойму, но не вранье: украинская певица после развода опубликовала неоднозначный пост
15:00
Иконы и фонтан-водопад: появились свежие фото из колонии, где отбывает срок Зайцева
14:45
Райан Рейнольдс с женой впервые показали новорожденную дочь
14:30
Били ногами и ставили на колени: в Кропивницком жестоко поиздевались над ребенком в школе
14:20
Новый парень Майли Сайрус не дает покоя таблоидам: хотя с такими фото это не странно
13:40
Собирается в гости к Кобзону: сеть взбудоражило интересное фото главаря ДНР
13:35
Судебная система разрушается: глава Верховного суда резко высказались о новой реформе
13:34
Дженнифер Энистон побила в Instagram рекорд королевской семьи: ее новый пост - очередной успех
13:30
Не таких "туристов" ждали: в сети показали неожиданный "ажиотаж" на пляже в Крыму
13:28
Дайте на билет: в киевском метро разоблачили наглых девушек-попрошаек, видео
12:47
Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали о ее состоянии после операции
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нардепа Рады собираются привлечь к ответственности из-за хищений в "Укрзализныце"

четверг, 17 октября 2019, 15:40
переглянути новину українською

Генеральная прокуратура обратилась в Верховную Раду с представлением на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

В сообщеннии пресс-службы имя политика не указано, однако, по информации источников "Интерфакс-Украина", речь идет именно о народном депутате из группы "За будущее" Ярославе Дубневиче.

Политика обвиняют в том, что будучи народным депутатом Украины предыдущего созыва и возглавляя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта, он вместе с сообщниками завладел средствами Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". По данным следствия, средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через "согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес Филиала, при этом народным депутатом неоднократно были использованы свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц".

"Досудебным расследованием... собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс грн", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно закону привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины, а также его задержание или избрании в отношении него меры пресечения не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады Украины. Поэтому Генеральный прокурор обратился с просьбой к парламенту дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности вышеупомянутого народного депутата.

Как сообщал "Апостроф", экс-нардепа Сергея Пашинского, которого обвиняют в нанесении телесных повреждений с помощью оружия, готовы взять на поруки.

Фотовзгляд

Все галереи
Фотограф "Апострофа" показал, как Киев утопает в осенних красках

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Без хамства и унижений, но с увольнениями: что у Зеленского придумали с новым Трудовым кодексом

Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели

Вопросов больше, чем ответов: что задумали в Украине с отменой трудовых книжек

Как в Украине отметили День защитника: фото, видео и подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: