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В Луцке произошла трагедия с 10-летней девочкой: опубликованы фото

среда, 30 октября 2019, 20:50
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24 октября в Луцке на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил ученицу 4-го класса Соломию Бенедик: через несколько дней она умерла в больнице.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на на "Волынские новости".

Информацию о гибели ребенка подтвердил журналистам замгендиректора Волынского областного детского территориального медицинского объединения по хирургической работе Игорь Дородных.

Авария произошла около 18:00 24 октября. За рулем находился 54-летний житель областного центра. Предварительно установлено, что водитель сбил 10-летнюю девочку, когда та пересекала проезжую часть по "зебре".

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 29 октября, на Волыни произошло смертельное ДТП, в котором погибли трое человек.

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