На Волыни произошло страшное ДТП с погибшими: опубликовано фото

Во вторник, 29 октября, на Волыни произошло смертельное ДТП, в котором погибли трое человек.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на nvip.

Авария произошла на трассе Р-15 "Ковель-Жовква", в селе Литовеж Иваничевского района. Предварительно, погибшие оказались жителями Нововолынска.

Как оказалось, на перекрестке дорог столкнулись ВАЗ 2109 синего цвета и грузовой автомобиль. Легковушка двигалась по дороге со стороны села Заболотцы, фура - из Нововолынска во Львов.

На месте аварии спасатели достают тела погибших, правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 7 октября, на трассе Волыни столкнулись два автомобиля, один из которых загорелся. В результате аварии четыре человека получили травмы.

Также на Волыни произошло жуткое ДТП с грузовиком и автобусом.