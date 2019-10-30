RU  UA  EN

среда, 30 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 октября

19:00
Стильный и теплый оверсайз: 10 модных свитеров на прохладную осень
18:22
Илон Маск зашел в Twitter и тут же спустил миллион долларов - все дело в любви к природе и Толкиену
17:56
Сорвалась ко мне на другую часть планеты: Комаров похвастался поступком молодой жены
16:44
Не рискнул подойти: Влад Яма рассказал историю знакомства с женой
16:32
У племянника Путина нашли огромное состояние: всплыли интересные детали
15:38
Украинская певица показала трогательные кадры со своей свадьбы в новом клипе: видео
14:28
Комедийный актер Кевин Харт впервые рассказал об аварии, в которой сломал позвоночник
13:55
Брат Меган Маркл решил помириться с сестрой, но получилось так себе
13:40
Солистка "НеАнгелов" показала, как выглядела до пластики: архивные фото
12:55
Леся Никитюк показала, что на самом деле кроется за идеальными сториз о здоровом питании
12:38
В Таиланде слон устал и прилег на машину с туристами: сегодня он звезда соцсетей
11:40
Отменили репетиции: партнер Анны Ризатдиновой на Танцях з зірками-2019 рассказал о состоянии гимнастки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ВСУ понесли первую потерю с начала разведения сил: названа фамилия бойца

среда, 30 октября 2019, 18:13
переглянути новину українською

Во вторник, 29 октября, в селе Надеждинка, Донецкой области, при невыясненных обстоятельствах погиб 30-летний боец ВСУ, Илья Продьма.

Об этом сообщается на Facebook странице "Типичный Мирноград".

Старший солдат Илья Иванович Продьма родился в городе Мирноград, Донецкой области, в 1989 году. С 1996 по 2006 год учился в общеобразовательной школе №5 Мирнограда.

В 2017 году заключил контракт с Вооруженными силами Украины и проходил военную службу на должности наводчика в военной части А0666

Стоит отметить, что село Надеждинка находится в Покровском районе Донецкой области, в нескольких десятках километров от линии соприкосновения с боевиками так называемой ДНР. Причины гибели бойца не указываются.

Как ранее сообщал "Апостроф", 26 октября в военном госпитале в Днепре умер от онкологического заболевания боец ООС Безруков Андрей.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: