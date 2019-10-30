ВСУ понесли первую потерю с начала разведения сил: названа фамилия бойца

Во вторник, 29 октября, в селе Надеждинка, Донецкой области, при невыясненных обстоятельствах погиб 30-летний боец ВСУ, Илья Продьма.

Об этом сообщается на Facebook странице "Типичный Мирноград".

Старший солдат Илья Иванович Продьма родился в городе Мирноград, Донецкой области, в 1989 году. С 1996 по 2006 год учился в общеобразовательной школе №5 Мирнограда.

В 2017 году заключил контракт с Вооруженными силами Украины и проходил военную службу на должности наводчика в военной части А0666

Стоит отметить, что село Надеждинка находится в Покровском районе Донецкой области, в нескольких десятках километров от линии соприкосновения с боевиками так называемой ДНР. Причины гибели бойца не указываются.

Как ранее сообщал "Апостроф", 26 октября в военном госпитале в Днепре умер от онкологического заболевания боец ООС Безруков Андрей.