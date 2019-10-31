Немного не рассчитал: в Одессе водитель фуры устроил транспортный коллапс, видео

В Одессе грузовик создал масштабный затор из-за того, что застрял под железнодорожным мостом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сюжет ТСН.

Так, согласно свидетельствам очевидцев, водитель не обратил внимание на знак, ограничивающий проезд крупногабаритного транспорта и врезался в мост. Как видно по фото с места событий, конструкцию зацепила не кабина, а именно груз фуры. В ходе столкновения грузовика с мостом никто не пострадал, несмотря на то, что прицеп съехал и выпал на дорогу.

"Если бы в этот момент кто-то ехал сзади, металлический контейнер мог бы раздавить машину вместе с людьми", - говорится в сюжете.

Журналисты отметили, что длина затора занимает приблизительно два километра. Водитель не стал комментировать происшествие для прессы.

На место прибыли патрульные и спасатели, в данный момент решается вопрос, как убрать с дороги прицеп грузовика. Специалисты считают, что придется подключать подъемный кран, который усугубит ситуацию с проездом.

Как сообщал "Апостроф", 22 октября на трассе Львов-Тернополь произошло смертельное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. В результате аварии погиб водитель легковушки.