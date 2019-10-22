Под Львовом фура раздавила авто с молодым водителем: фото с места

22 октября на трассе Львов-Тернополь произошло смертельное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. В результате аварии погиб водитель легковушки.

Как пишут местные издания, авария произошла в районе села Пидгайчики около 10:30.

По информации полиции, в аварии погиб 24-летний житель Львова. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Водитель грузового автомобиля также получил травмы, его доставили в больницу.

Судя по опубликованным фотографиям с места событий, от легкового автомобиля осталась только груда металла.

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Полиция начала расследование смертельной аварии. Решается вопрос о начале уголовного производства.

Напомним, что 14 октября в Киеве произошло ДТП с маршрутным такси – транспорт с пассажирами на высокой скорости врезался в столб.