Под Львовом фура раздавила авто с молодым водителем: фото с места

22 октября на трассе Львов-Тернополь произошло смертельное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. В результате аварии погиб водитель легковушки.
Как пишут местные издания, авария произошла в районе села Пидгайчики около 10:30.
По информации полиции, в аварии погиб 24-летний житель Львова. От полученных травм он скончался на месте ДТП.
Водитель грузового автомобиля также получил травмы, его доставили в больницу.
Судя по опубликованным фотографиям с места событий, от легкового автомобиля осталась только груда металла.
Полиция начала расследование смертельной аварии. Решается вопрос о начале уголовного производства.
Напомним, что 14 октября в Киеве произошло ДТП с маршрутным такси – транспорт с пассажирами на высокой скорости врезался в столб.