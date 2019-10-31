Обломки авто разлетелись по дороге: в Киеве произошло жуткое ДТП, фото

Утром в четверг, 31 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло трагическое ДТП, один человек погиб.

Об этом сообщает "Апостроф", со ссылкой на страницу "Киев оперативный" в Facebook.

Так, согласно свидетельствам очевидцев с места аварии, автомобиль Daewoo Lanos на светофоре перестроился в левый ряд, чтобы совершить поворот и в него на огромной скорости влетел автомобиль Hyundai.

Вследствие ДТП потерпевших зажало в их машинах. Прибывшие на место работники ГСЧС сумели их освободить, тогда же стало ясно, что у двоих человек серьезные травмы – они были доставлены в больницу, а еще один человек погиб.

Следует отметить, что на месте происшествия разлиты горюче-смазочные материалы и разбросаны обломки от автомобилей, что усложняет проезд.

Как сообщал "Апостроф", 30 октября в Киеве на улице Жилянской такси Uber снесло забор скоростного трамвая и остановилось посреди дороги. Вследствие ДТП никто не пострадал.