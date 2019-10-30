В Киеве такси снесло забор и вылетело на дорогу: фото с места

30 октября в столице на улице Жилянской такси Uber снесло забор скоростного трамвая и остановилось посреди дороги.

Об этом сообщает группа "dtp.kiev.ua" в Facebook.

По словам полицейских, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti службы такси Uber около 5:45 двигался по улице Жилянской в сторону центра Киева. На участке дороги перед станцией скоростного трамвая "Площадь Победы" Lacetti подрезал пока что неустановленный автомобиль.

Водитель Chevrolet попытался избежать столкновения и влетел в забор скоростного трамвая. Uber снес около 10-15 метров ограждения, а затем вылетел обратно на дорогу и остановился посреди проезжей части.

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Водитель Chevrolet не пострадал, также в момент ДТП в салоне машины не было пассажиров. На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали и виновника аварии установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", 30 октября в Киеве автомобиль BMW влетел в столб, от чего машину буквально разорвало на части.