Копы ведут себя странно: под Черниговом таинственно погиб 14-летний парень, видео

В Черниговской области при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко, которого нашли мертвым на железнодорожных путях.

В полиции говорят о несчастном случае, но родители убеждены, что сына убили, а тело положили на рельсы.

Первыми в версии правоохранителей усомнились медики, так как травмы показались не характерными.

"Сказали дежурные скорой помощи: он уже давно, его сюда перенесли, его поезд не сбил", - говорит папа Виктор Чаленко.

Родители пришли на место трагедии, а недалеко от него обнаружили многочисленные пятна крови, которые вели до заброшенной колеи.

"Мы фактически полицию сюда привели за руку. Но добивались мы этого больше часа, пока я не позвонил на Чернигов и не подал заявление, что никто не едет", - добавил отец.

Тем временем в полиции говорят, что данных, которые бы указывали на насильственную смерть, пока нет.

"Ребенок лежал на пути уже мертвый. Конечно, не сбивал! Вы вообще видели этого ребенка? Он избит был, какие гематомы у него под глазами", - говорит помощник машиниста поезда Сергей Клименко.

По данным свидетелей, Денис вступился за девушку, за это его и избили. Отец подтверждает, что накануне своей смерти сын рассказал об угрозах.

Родственники провели свое расследование и установили, что к смерти парня причастны четверо ребят – двое местных, двое киевлян.

"Слухи такие ходят, что к этому преступлению причастны дети высокопоставленных чиновников, которые работают в судебной системе в Киеве", - сказал адвокат Владимир Билык.