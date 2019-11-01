Под Житомиром водитель чудом выжил в горящем авто: фото с места ДТП

31 октября на 205 км автодороги Житомир - Могилев-Подольский произошла страшная авария, в которой чудом удалось выжить водителю сгоревшего автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, Ford Focus двигался в направлении Бердичева и не справился с управлением, после чего столкнулся с деревом и загорелся.

В результате ДТП 32-летний водитель получил травмы и был госпитализирован в отделение терапии Житомирской областной клинической больницы.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, что 24 октября в Луцке на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил ученицу 4-го класса Соломию Бенедик: через несколько дней она умерла в больнице.