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В Киеве открыли стрельбу по окнам трамвая: фото с места ЧП

пятница, 01 ноября 2019, 11:37
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В Киеве стреляли в травмай Фото: Facebook

Поздно вечером в четверг, 31 октября, в Киеве неизвестный стрелял по скоростному трамваю.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".

В предприятии указали, что пострадавших вследствие происшествия нет – пуля не влетела в салон транспорта, поскольку ей помешала металлическая перегородка возле окна. При этом само окно было разбито.

Генеральный директор "Киевпастранс" Дмитрий Левченко указал, что трамвай был новый и теперь его придется ремонтировать.

"Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы ... К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта ... И сейчас, вместо того, чтобы пустить эти средства на новый транспорт, мы теперь вынуждены ремонтировать этот, кстати, он также был новый", - отметил он.

На место события вызвали патруль полиции, в данный момент следственная группа расследует происшествие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепровском районе Киева мужчина открыл стрельбу по прохожей и автомобилям из травматического оружия.

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