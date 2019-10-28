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В Киеве неадекват открыл стрельбу по случайной прохожей: фото и видео с "героем"

понедельник, 28 октября 2019, 15:58
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В Днепровском районе Киева неадекватный мужчина открыл стрельбу по прохожей и автомобилям.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел на улице Вифлеемской. Потасовку между мужчинами заметили проезжающие мимо правоохранители. Как выяснилось, только один из мужчин стрелял в женщину, а другой - догнал его и держал. Поэтому на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая задокументировала преступление.

Как стало известно, сначала пьяный правонарушитель приставал к прохожей, которая разговаривала по телефону. Он громко ругался матом, потому как ему не понравилось, что женщина на него не реагирует. Затем злоумышленник достал пневматический пистолет и сделал несколько хаотичных выстрелов в женщину и припаркованные машины. Очевидцы задержали злоумышленника на месте и передали работникам полиции.

"В результате 34-летняя жительница Харьковской области получила закрытую черепно-мозговую травму. Ее осмотрели врачи, после чего она от госпитализации отказалась. 53-летнего стрелка задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств", - рассказал начальник отдела Днепровского управления полиции Владимир Кононенко.

Патрульные полицейские провели тест для установления состояния опьянения человека, и Драгер показал 2,72 промилле. С места происшествия эксперты изъяли оружие, которое отправили на экспертизу.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Оболонском районе столицы нетрезвый мужчина начал стрелять по прохожим, вследствие чего был ранен один человек.

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