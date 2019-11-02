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В России произошел смертельный взрыв на судне: опубликованы фото и видео

суббота, 02 ноября 2019, 07:25
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В городе Находка (Россия) произошел взрыв на танкере "Залив Америка", в результате чего погибли люди.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на PrimaMedia.

Трагедия случилась в районе мыса Астафьева 2 ноября. По словам спасателей, вследствие трагедии погибли два человека, также еще один пропал без вести. Всего на борту было девять человек.

Как отметили жители города, с берега было видно, что танкер отбуксировали в порт. В социальных сетях распространяется информация о том, что "взорвался газ в танках, разворотило полностью середину танкера, и троих выкинуло в воду".

Позже стало известно, что спасатели обнаружили тело третьего члена экипажа, который оказался за бортом в результате взрыва.

Как сообщал "Апостроф", в результате взрыва и масштабного пожара на грузовом судне в порту Южной Кореи ранения получили 18 человек.

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