Масштабный пожар на корабле с россиянами в Южной Корее: что известно на данный момент

В результате взрыва и масштабного пожара на грузовом судне в порту Южной Кореи ранения получили 18 человек.

Об этом сообщает Yonhap News.

"Восемнадцать человек получили ранения после того, как на грузовом судне вспыхнул пожар, который затем перекинулся на другое судно после взрыва в юго-восточном портовом городе Ульсан", - пишет издание.

Добавим, что двенадцать моряков - трое иностранцев и девять граждан Южной Кореи и шесть спасателей получили ожоги и отравление дымом. Причем, один из пострадавших получил серьезные травмы.

Отметим, что изначально сообщалось о девяти пострадавших в результате этого пожара.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились свежие данные о судьбе пропавших украинцев на судне "Bourbon Rhode" в Атлантическом океане.