Под подозрением не один человек: в СБУ раскрыли новые детали расследования дела Гандзюк

В СБУ назвали основной мотив организации убийства активистки Екатерины Гандзюк в Херсоне.

Видео пресс-брифинга опубликовало hromadske

По словам главы Главного следственного управления СБУ Богдана Тиводара, нападение на Гандзюк совершили из-за ее деятельности. В частности, это расследование подпала леса и хищения бюджетных средств.

Следователями СБУ расследуется пять дополнительных производств под руководством ГПУ. Три производства касаются обстоятельств, которые предшествовали нападению на девушку. Одно из них направлено на установление и задержание лиц, которые могут быть причастны к убийству. Тиводар подчеркнул, что в заказе преступления подозревают не одного человека.

Кроме того, ГПУ передала на досудебное расследование дело, касающееся возможной служебной халатности полицейских, которые в начальном этапе занимались делом по нападением на Гандзюк.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 3 ноября 2018 года скончалась известная херсонская активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой. В память о ней отец опубликовал последнее прижизненное фото погибшей.