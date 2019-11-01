Годовщина смерти Екатерины Гандзюк: отец показал ее последнее прижизненное фото

3 ноября 2018 года скончалась известная херсонская активистка Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой. В память о ней отец опубликовал последнее прижизненное фото погибшей.

На своей странице в Facebook Виктор Гандзюк отметил, что его дочь очень мужественно боролась за жизнь.

"Сегодня, год назад... Состояние Кати ухудшилось... Последнее селфи Кати. Последняя фотография в жизни. Держалась очень мужественно. Друзьям в комментариях к селфи написала: "Не волнуйтесь, ничего страшного, просто низкая сатурация", - подписал он снимок.

Как сообщал "Апостроф", ГПУ остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

В мае активисты узнали, что Мангер собирает деньги для того, чтобы "отмазаться от убийства".