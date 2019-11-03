Стреляли возле Золотого: появились новые данные с передовой

В воскресенье, 3 ноября, боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook, уточнив, на каком этапе находится процесс разведения сил.

"Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе н.п. Золотое-4 Луганской области. Проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами, которое по графику продлится до 9 ноября", - сообщили в штабе.

При этом, пять обстрелов позиций украинских сил боевик устроили возле Новолуганского, Хутора Свободного, в районе Золотого, вне района разведения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в зону разведения сил на Донбассе прибыл депутат из России.