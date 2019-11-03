В зону разведения сил на Донбассе прибыл "важный гость" из России: в сети волна гнева, видео

Российский депутат Алексей Журавлев побывал в Золотом, населенном пункте, откуда стартовало разведение сил на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

В сети резко отреагировали на визит российского парламентария. Некоторые в комментариях задались вполне резонным вопросом: "У нас в Золотом граница с РФ после разведения?".

Как сообщалось, ранее появилось видео с новых позиций ВСУ после разведения сил на Донбассе. Журналистам, в частности, показали новые позиции, на которые украинские войска отошли после разведения. Солдаты продолжают рыть окопы и утеплять блиндажи на зиму. Тему отвода войск они комментируют кратко.

Подробнее о разведении сил, читайте в материале "Апострофа": Разведение под звук обстрелов: что происходит в Золотом на Донбассе.