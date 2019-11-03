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Во Львове испуганные кони снесли лавочку с людьми, есть пострадавшие: фото и видео с места

воскресенье, 03 ноября 2019, 11:16
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В субботу вечером, 2 ноября, в центре Львова испуганные кони, запряженные в карету, протаранили лавочку, на которой сидели люди.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Варта1".

Инцидент произошел возле Оперного театра. В результате ЧП пострадала 15-летняя девушка, которая сидела на лавочке. Она получила переломы ног. Также пострадал один мужчина. Кроме того, ранения получил один из коней.

По словам свидетелей, кони испугались и поскакали на пешеходную часть улицы из-за запущенного салюта. На месте работали сотрудники ГСЧС, которые разрезали лавочку. Раненого коня забрал с места событий автомобиль конюшни.

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Как ранее сообщал "Апостроф", 26 июля в Одессе на проезжую часть прямо перед автомобилем патрульной полиции выбежал конь без наездника.

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