Боевики ДНР устроили наглую провокацию с разведением сил на Донбассе: подробности

Боевики незаконных вооруженных формирований на востоке Украины препятствуют началу разведения войск в районе Петровского. Об этом заявили в штабе операции Объединенных сил.

В частности, силовики опровергли информацию о том, что 4 ноября в 12:00 начнется процесс разведения войск в Петровском.

Украинские военные отмечают, что заявления боевиков про начало разведения являются ничем другим, как провокацией и "замыливанием глаз".

По данным штаба, боевики продолжают нарушать Минские договоренности, в то время как Украина готова начать к процессу разведения сил, но не может этого сделать из-за провокаций.

Напомним, что в воскресенье, 3 ноября, боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего один военнослужащий получил ранения.