Грозит катастрофой: эксперт указал на главную опасность от аннексии Крыма Россией

На территории оккупированного Крыма находятся объекты, которые могут стать базой для российского ядерного оружия, что несет большие угрозы.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил директор Европейской программы безопасности Международного института исследования проблем мира Ян Энтони.

"Первичная задача ядерного оружия - это сдерживание. Это главная цель, с которой Россия разместила его в Крыму", - отметил он.

При этом эксперт не стал сравнивать ситуацию в Крыму с Кубинским кризисом.

"Там кризис подошел очень-очень близко к тому, чтобы перерасти в вооруженный конфликт. Я не думаю, что мы дойдем до такого уровня противостояния. Но сейчас очень опасная ситуация. Нам надо найти более стабильные механизмы, которые нельзя разработать, сравнивая ситуацию с Кубинским кризисом", - сказал он.

По словам Энтони, Россия еще долго будет жить под санкциями запада, так как не собирается покидать Крымский полуостров.

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