От рэкета до бомжевания в Азии: в сети нашли известного украинского футболиста

Украинские туристы повстречали в Малайзии человека без определенного места жительства, который оказался бывшим игроком киевского "Динамо" Борисом Деркачем.

Об этом сообщает сообщество Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

54-летний Деркач в бытность футболистом выступал за харьковские "Металлист" и "Маяк", киевские СКА, ЦСКА, затем вернулся в "Металлист", после чего перешел в "Динамо". В составе последнего он в 1990 году стал чемпионом СССР.

В Киеве Деркач пристрастился к игре в казино, где и умудрился проиграть около 20 тысяч долларов. Затем играл в николаевском "Эвис" и болгарском "Левски", после этого перебрался в венгерскую "Ньиредьхазу". В Венгрии футболист вступил к преступную группировку и во время ограбления ранил двух проституток и сутенера. За это Деркач был осужден на 11 лет, а за попытку побега ему добавили еще четыре года. Отсидев семь лет в Венгрии экс-хавбек был экстрадирован в Украину, где досрочно освободился в 2004 году. Затем занимался агентской деятельностью по поиску молодых талантливых футболистов.

Сейчас Деркач находится в Куала-Лумпур без паспорта, который заложил. По его словам, он хорошо заработал будучи бандитом, но теперь не имеет жилья и ведет образ жизни бомжа.

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