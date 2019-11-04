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Прятался у знакомых: полицейские задержали подозреваемого в убийстве школьницы под Одессой

понедельник, 04 ноября 2019, 07:17
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 14-летней Дарьи Дробот в Одесской области, которая 2 ноября вышла из дома и не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Тело 14-летней жительницы Суворовского района с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории Лиманского района. Правоохранители установили, что в роковой вечер она отдыхала за городом с компанией, после чего куда-то ушла с парнем.

Вскоре несовершеннолетнего, которого видели последним с убитой девочкой, разыскали: он скрывался у своих знакомых. 15-летнего парня доставили в отдел полиции, с ним проводят неотложные следственные действия.

По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства трагического происшествия.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Черниговской области при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко, которого нашли мертвым на железнодорожных путях.

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