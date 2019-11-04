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В Киеве в страшном ДТП разбились два авто, много погибших: фото и видео с места

понедельник, 04 ноября 2019, 09:45
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В понедельник, 4 ноября, в жутком ДТП в Киеве разбились два авто, погибли два человека, еще пять получили травмы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла на Окружной, вблизи ТРЦ "Лавина".

"В столкновении двух автомобилей тяжелейшие травмы получили пять человек, двое лежат на асфальте уже без признаков жизни, одному разорвало голову. На место едут все экстренные службы… Гоняйте дальше..." - сказано в сообщении.

В то же время "Киев Оперативный" сообщает, что в аварии, по предварительным данным, погибло трое человек.

Как сообщал "Апостроф", в районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области столкнулись Audi A6 и Volkswagen Passat, в результате чего пострадала женщина-водитель.

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