Под Киевом случилось страшное ДТП на "проклятом" перекрестке: видео момента аварии

В районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области столкнулись Audi A6 и Volkswagen Passat, в результате чего пострадала женщина-водитель.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", после столкновения один из легковых автомобилей вылетел в кювет.

На опубликованных кадрах аварии видно, что Volkswagen поворачивал с трассы в сторону Чабанов, в то время как в сторону Киева ехала Audi. На пересечении дорог автомобили столкнулись, после чего Audi вылетела за пределы проезжей части.

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу. Также отмечает, что пассажир Volkswagen настаивает на том, что Audi ехал на красный свет.

Примечательно, что данный перекресток называют "проклятым", так как здесь регулярно происходят аварии.

Напомним, что в Днепровском районе Киева водитель авто сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с ребенком и прокатил 4-летнего мальчика на капоте.