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Много вопросов: в России заговорили о новых сроках встречи Зеленского с Путиным

вторник, 05 ноября 2019, 16:27
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В России начали сомневаться в том, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться до конца года.

Как заявил журналистам в Москве пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле якобы "встревожены сорванным разведением сил в Петровском".

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывают глубокую обеспокоенность. Надеемся, что процесс будет завершен и финализирован", - сказал он.

Также спикер дал понять, что Путин "хочет как можно скорее" встретиться в рамках саммита с лидерами стран. При этом глава РФ хочет, чтобы встреча "была хорошо подготовлена", добавил Песков.

Напомним, что встреча в Нормандском формате может быть сорвана Россией при помощи обстрелов возле Петровского со стороны боевиков.

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