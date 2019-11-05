Много вопросов: в России заговорили о новых сроках встречи Зеленского с Путиным

В России начали сомневаться в том, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться до конца года.

Как заявил журналистам в Москве пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле якобы "встревожены сорванным разведением сил в Петровском".

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывают глубокую обеспокоенность. Надеемся, что процесс будет завершен и финализирован", - сказал он.

Также спикер дал понять, что Путин "хочет как можно скорее" встретиться в рамках саммита с лидерами стран. При этом глава РФ хочет, чтобы встреча "была хорошо подготовлена", добавил Песков.

Напомним, что встреча в Нормандском формате может быть сорвана Россией при помощи обстрелов возле Петровского со стороны боевиков.