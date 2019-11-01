В Украине сделали резкое заявление о новой провокации боевиков и России

Встреча в Нормандском формате может быть сорвана Россией при помощи обстрелов возле Петровского со стороны боевиков.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

Он отметил, что в данный момент согласование даты встречи зависит исключительно от России, поскольку Украина выполняет все свои обязательства. Одним из них является разведение сил на Донбассе, которое может быть остановлено из-за обстрелов со стороны противника.

"Договоренностей было две - признание формулы Штайнмайера и разведения в трех участках. Мы подходим к разведению на последнем третьем участке (в Петровском – "Апостроф"), то есть создаем все необходимые условия. К сожалению, обстрелы свидетельствуют о том, что одна из сторон не хочет этого прогресса, потому что это последний шаг перед встречей", - заявил он.

Пристайко уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с немецким канцлером Ангелой Меркель возможную дату саммита в Нормандском формате.

"Мы, французы и немцы имеем готовность встретиться в ближайшее время, это зависит от российской стороны. По их риторике, все сдвигается, мы все же в ближайшее время встретимся", - добавил министр.

Ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о согласовании даты встречи в Нормандском формате не соответствует действительности.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава МИД Украины заявил, что саммит в Нормандском формате, где встретятся президент Украины Владимир Зеленский и РФ Владимир Путин, может состояться до конца ноября.