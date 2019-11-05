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Не осталось ничего: в сети показали мрачные фото поселка в зоне разведения на Донбассе

вторник, 05 ноября 2019, 19:17
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В сети показали мрачные фотографии населенного пункта Петровское Донецкой области, где вскоре должен начаться процесс разведения вооружения.

По опубликованным снимкам видно, что жизнь здесь давно остановилась.

Как рассказывают местные жители, в населенном пункте нет продуктовых магазинов. Люди должны ездить в Стылу, где можно закупиться и привезти продукты соседям.

Люди говорят, что зимой дороги в Петровском никто не чистит, поэтому добраться сюда просто невозможно.

Таким образом, зимой поселок находится отрезанным от цивилизации.

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Напомним, что понедельник, 4 ноября, из-за обстрелов боевиками на Донбассе позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Новотошковского учеников местной школы пришлось эвакуировать в бомбоубежище.

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