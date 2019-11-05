Стало известно о бегстве из Украины одного из самых богатых олигархов

Бывший депутат Верховной Рады Константин Жеваго, которого в Украине подозревают в декларировании недостоверной информации, сбежал из страны.

Как сообщил руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба, в данный момент он находится в одной из европейских стран.

Жеваго является вторым в списке самых богатых граждан Украины, уступая только Ринату Ахметову. Состояние экс-нардепа оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

При этом украинские СМИ пишут, что Жеваго находится на территории Швейцарии.

Тем временем пока неизвестно, обращалось ли ГБР в Интерпол по поводу поиска Жеваго.

Напомним, что в пятницу, 11 октября, детективы Национального бюро заочно сообщили о подозрении в совершении преступления бывшему народному депутату Украины Константину Жеваго.