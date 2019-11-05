Убийство 5-летнего мальчика под Киевом: появилось важное заявление о подозреваемом копе

В деле о громком убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком объявили окончательные подозрения. По версии следствия, в ребенка стрелял инспектор полиции.

Во время сегодняшнего брифинга в Киеве директор ГБР Роман Труба сказал, что 31 мая в 15:36 инспектор полиции выстрелил из оружия, после чего пуля попала в камень, а затем и в ребенка.

При этом глава ведомства рассказал, что между 5-летним мальчиком и полицейским было 80 метров.

После того, как пуля попала в ребенка, компания выпивших полицейских поехала развлекаться. Они просто не видели, что произошло.

По делу проходят двое пьяных полицейских – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько, а также двое гражданских, среди которых – несовершеннолетний.

Инспектора полиции подозревают в убийстве по неосторожности, а всех остальных – в нарушении порядка и хранении огнестрельного оружия. 5 ноября всем четверым объявили подозрение.

Напомним, что оружие, из которого был смертельно ранен 5-летний Кирилл Тлявов в Переяславе-Хмельницком, до сих пор не найдено.