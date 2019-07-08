Убийство 5-летнего мальчика под Киевом: в ГБР выдали печальную информацию

Оружие, из которого был смертельно ранен 5-летний Кирилл Тлявов в Переяславе-Хмельницком, до сих пор не найдено.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований сообщает УНН.

"Оружие не была найдено. Непосредственно продолжаются экспертизы, в том числе баллистические - по установлению, в частности, дальности и всего, что касается выстрела", - отметили в пресс-службе.

При этом в ведомстве добавили, что руководство ГБР провело встречу с потерпевшей стороной

Напомним, 5-летний Кирилл Тлявов умер в больнице 3 июня после того, как получил огнестрельное ранение в голову. Предположительно, ранение нанесли полицейские, которые находясь в нетрезвом состоянии стреляли по банкам. 4 июня суд взял под стражу подозреваемых в убийстве мальчика — полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько.

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