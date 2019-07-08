RU  UA  EN

понедельник, 8 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.55
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июля

18:30
На саммите Украина-ЕС подписали пять важных соглашений: главные моменты
18:25
Елена Зеленская выгуляла в Канаде стильный образ от украинских дизайнеров - в сети гордятся женой президента
18:10
Под Харьковом трагически погиб боец АТО: в сети волна скорби
18:03
Ветром срывало крыши: на Закарпатье пронесся ураган, появились фото и видео последствий
17:57
"Шахтер" одержал уверенную победу в товарищеском матче с сербами: видеообзор
17:55
Кандидат от "Слуги народа" опровергла громкий фейк и заявила об угрозах
17:30
Чьи деньги стоят за телеканалом NewsOne: генпрокурор назвал банк из России
17:16
"Мисс Украина" вышла замуж за миллиардера в Москве - там она держит ресторан и ведет собственное шоу
17:04
В Польше произошла ужасная трагедия с молодой российской спортсменкой
17:02
В ОПЗЖ обвинили Зеленского в срыве диалога о мире в сговоре с "партией войны"
17:00
Гороскоп на завтра: разочарования у Дев и недоразумения у Водолеев
16:59
Убийство 5-летнего мальчика под Киевом: в ГБР выдали печальную информацию
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Убийство 5-летнего мальчика под Киевом: в ГБР выдали печальную информацию

понедельник, 08 июля 2019, 16:59
переглянути новину українською

Оружие, из которого был смертельно ранен 5-летний Кирилл Тлявов в Переяславе-Хмельницком, до сих пор не найдено.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований сообщает УНН.

"Оружие не была найдено. Непосредственно продолжаются экспертизы, в том числе баллистические - по установлению, в частности, дальности и всего, что касается выстрела", - отметили в пресс-службе.

При этом в ведомстве добавили, что руководство ГБР провело встречу с потерпевшей стороной

Напомним, 5-летний Кирилл Тлявов умер в больнице 3 июня после того, как получил огнестрельное ранение в голову. Предположительно, ранение нанесли полицейские, которые находясь в нетрезвом состоянии стреляли по банкам. 4 июня суд взял под стражу подозреваемых в убийстве мальчика — полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько.

Также об этом читайте в материале "Апострофа": Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: