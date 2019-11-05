В Днепре женщина устроила опасное ДТП с маршруткой, много пострадавших: фото

Во вторник, 5 ноября, в Днепре женщина за рулем легкового автомобиля влетела в маршрутку с пассажирами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло около 10:00 на улице Овражная. Там машина марки Volkswagen влетела в маршрутное такси. По предварительным данным, 29-летняя виновница аварии не справилась с управлением. В результате этого авто занесло на встречную полосу, где в это время ехала маршрутка.

Как уточнили правоохранители, вследствие инцидента пострадали 6 пассажиров общественного транспорта. Их госпитализировали врачи скорой медицинской помощь. Также травмы получила и водитель Volkswagen. Ее тоже доставили в больницу.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 5 ноября, в Броварах под Киевом водитель Peugeot устроил смертельное ДТП, вылетев на встречку, - погибла женщина.